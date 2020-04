Via Legnano, in fiamme un motorino. Tanta paura tra i residenti

Un incendio è divampato intorno alle 14.00 di oggi, domenica 26 aprile, in via Legnano a Piacenza, nei pressi di piazza Duomo. Stando a una prima ricostruzione, pare che ad andare in fiamme (per cause ancora da accertare) sia stato un motorino, parcheggiato nell’adrone di un palazzo. Un denso fumo nero ha presto raggiunto gli appartamenti soprastanti. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco con diverse squadre. L’incendio è stato domato. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

