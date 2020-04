Riprende il consiglio provinciale con i collegamenti a distanza

Nonostante le difficoltà di questa emergenza legata al Coronavirus, le attività dell’Amministrazione provinciale, così come i lavori del Consiglio provinciale non possono fermarsi. Tanti sono gli argomenti urgenti a cui dover far fronte. Il consiglio è stato convocato, in via telematica, lunedì 27 aprile 2020 alle 11.00. Tra i temi all’ordine del giorno: una variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022/ e al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, la convenzione tra la Provincia di Piacenza, Autovia Padana s.p.a. e i comuni di Podenzano e di San Giorgio Piacentino per interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla A21 a Piacenza: adeguamento di tratte funzionali della strada provinciale 6 di Carpaneto, approvazione delle modifiche richieste da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I Consiglieri saranno collegati a distanza attraverso i propri computer grazie alla piattaforma Lifesize, messa a disposizione da Lepida.

