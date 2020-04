Elisoccorso anche a Pecorara, acquistati oltre 6mila metri di terreno

L’elisoccorso potrà atterrare anche a Pecorara. Il comune di Alta Val Tidone ha formalizzato l’acquisto di 6.600 metri quadrati a valle del paese, di proprietà di un privato, per ricavare una pista per l’atterraggio di elicotteri del soccorso. Un’altra piazzola è presente a Nibbiano. A Strà, 5mila metri quadrati serviranno invece per realizzare un parcheggio per auto e camper alle spalle del santuario mariano.

