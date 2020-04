Il Coronavirus si è portato via anche il direttore sanitario di Croce Bianca

Si è spento un altro faro nella Croce Bianca di Piacenza. Il direttore sanitario Ubertino Testa si è dovuto arrendere al Coronavirus che lo ha portato via nella notte tra il 27 e 28 aprile. Anestesista ed ex Primario all’Ospedale di Fiorenzuola D’Arda, Direttore Sanitario della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza da oltre 15 anni, punto di riferimento per la formazione di ANPAS, attivo nella vita Sociale del suo paese, Fiorenzuola, Testa è ricordato dai colleghi come un punto di riferimento e una guida. Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas racconta di “un uomo instancabile e sempre pronto ad aiutare gli altri”. Si è era ammalato di Covid un mese fa, dopo essere stato ricoverato in rianimazione a Piacenza era stato trasferito nell’ospedale di Castel San Giovanni dove purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso ieri notte.

