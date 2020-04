Coronavirus, oggi a Piacenza 8 morti e 75 nuovi contagi. Le vittime totali sono 859

Piacenza piange altre 8 vittime da Coronavirus, per un totale di 859 morti nella nostra provincia dall’inizio dell’epidemia ad oggi. Sempre a livello locale i casi positività in più rispetto a ieri sono 75 (3.993 complessivi). Sono questi i numeri accertati in data odierna – 29 aprile – dalla Regione Emilia Romagna.

Ecco, di seguito, il grafico che mostra la curva di contagi e decessi nel Piacentino.

TUTTI I DATI REGIONALI – L’Emilia Romagna registra 263 contagi in più, portando il quadro generale a quota 25.177 infezioni. Le nuove guarigioni sono 364 (9.803 in totale) mentre i tamponi effettuati hanno raggiunto quota 176.865 (+4.276). In netto calo i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -141 rispetto a ieri (11.862 contro 12.003). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 8.288, 96 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 226 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-47). Le persone complessivamente guarite salgono a 9.803 (+364): 2.762 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 7.041 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ,ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.993 a Piacenza (75 in più rispetto a ieri), 3.144 a Parma (22 in più), 4.613 a Reggio Emilia (20 in più), 3.630 a Modena (21 in più), 3.977 a Bologna (80 in più), 375 le positività registrate a Imola (9 in più), 918 a Ferrara (9 in più). In Romagna sono complessivamente 4.527 (27 in più), di cui 981 a Ravenna (3 in più), 880 a Forlì (3 in più), 676 a Cesena (4 in più), 1.990 a Rimini (17 in più).

DECESSI – In Emilia Romagna si registrano 40 nuovi decessi: 8 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 4 in quella di Reggio Emilia, 3 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (uno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 2 ciascuno in quelle di Ravenna e Forlì-Cesena e 5 nel Riminese. Nessun nuovo decesso da fuori regione.