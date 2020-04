“Piacenza zona rossa troppo tardi”, Foti interroga il Governo

“Quali pareri – incalza il deputato piacentino di Fratelli d’Italia – e segnatamente da quali autorità scientifico-sanitarie sono provenute “le specifiche raccomandazioni” che il presidente Conte sostiene di avere seguito?”. Per Foti occorre chiarezza: “Risulta da talune statistiche – rimarca – che la Provincia di Piacenza sia, in rapporto al numero dei propri abitanti, il territorio con più morti a causa del coronavirus in Italia. E’ quindi senza polemica, ma per dovere di verità, che ho voluto formalmente richiedere al Governo di dire ai Piacentini sulla base di quali elementi e fatti abbia assunto la decisione di non includere sin da subito il nostro territorio nella zona rossa”.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia “chi vive a Piacenza sa bene che, pur essendo scattata l’emergenza venerdì 21 febbraio, nella giornata seguente di sabato il centro storico e gli ipermercati del capoluogo sono stati utilizzati per gli acquisti anche dagli abitanti del basso lodigiano. “Considerato che il Presidente ha sostenuto che a Piacenza vi è stato in quel momento un contagio considerato “di risulta” – conclude Foti – ci sia dato di sapere sulla base di quali autorevoli e scientifici pareri questo sia stato stabilito”.