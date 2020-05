Terribile schianto a Montalbo, due enduristi feriti: uno è molto grave

Gravissimo incidente oggi, sabato 2 maggio, poco dopo le 18.30 in località Montalbo, nel comune di Ziano. Per cause da accertare infatti, un’auto e una moto da enduro si sono scontrate in maniera molto violenta proprio nel centro abitato del paese valtidonese. A bordo della motocicletta due ragazzi, entrambi rimasti feriti: uno in maniera lieve, l’altro in modo gravissimo. Per questo il giovane è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Sul posto gli uomini del 118 di Castel San Giovanni e i vigili del fuoco.

