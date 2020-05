Fase 2: riprendono commercio, attività produttive, esercizi da asporto. Bar e locali ancora fermi

Migliaia di piacentini e milioni di italiani faranno oggi ritorno al lavoro: chi in smart working, chi direttamente in azienda. La condizione fondamentale, regolamentata da un protocollo firmato da Governo e parti sociali, è che vengano applicate tutte le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori, dei clienti e di tutte le persone coinvolte. Chi non rispetta il protocollo rischia la sospensione dell’attività.

IMPRESE: ARTIGIANATO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA – Sono numerose le attività che possono riprendere, mentre quelle ancora ferme potranno comunque mettere in atto vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione e gestione dei pagamenti. Inoltre possono, informando il Prefetto, vendere quello che hanno in magazzino, spedire le merci del magazzino verso i clienti, ricevere in magazzino beni e forniture; per loro però non è ancora possibile produrre nuova merce da depositare in magazzino. Riaprono anche gli studi professionali, ai quali viene raccomandato di fare ricorso il più possibile allo smart working.

NEGOZI E COMMERCIO – Riaprono anche molti esercizi commerciali al dettaglio e servizi alla persona, dagli alimentari ai tabaccai, dalle lavanderie alle profumerie, con l’obbligo di consentire l’accesso alle persone in modo dilazionato, solo per il tempo della spesa, facendo rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro. Sono obbligatorie le mascherine e per i clienti anche i guanti. I negozi devono anche esporre una segnaletica che inviti le persone a rispettare le distanze di sicurezza, ad indossare mascherina. Devono essere disinfettati e sanificati gli ambienti almeno 2 volte al giorno in funzione dell’orario di apertura. Devono essere adeguatamente arieggiati i locali. Vanno resi disponibili gel per disinfettare le mani e devono essere collocati vicino alle casse per i pagamenti. Agli esercenti è raccomandato di prevedere ampliamenti delle fasce orarie. Non tutti i negozi aprono il 4 maggio: rimangono ancora chiusi fino al 1° giugno i parrucchieri e i centro estetici, i barbieri e i centri massaggi.

BAR, RISTORANTI ED ESERCIZI PUBBLICI – Un capitolo importante è anche quello dei locali pubblici. Al via da oggi le mense aziendali, gli esercizi da asporto come gelaterie, rosticcerie, pizzerie. Restano invece chiusi fino al 1 giugno bar, pub e ristoranti.