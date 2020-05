“Grazie Piacenza”, lo striscione tricolore del piccolo Viktor

“Grazie Piacenza”. Il piccolo Viktor Pastori, insieme al nonno e al papà, lo ha scritto a caratteri cubitali su uno striscione tricolore appeso fuori dalla propria abitazione in via Trivioli. Un messaggio d’incoraggiamento per la nostra città duramente colpita dall’epidemia, affisso in bella vista proprio nel giorno d’avvio della cosiddetta “Fase due”, ma anche un ringraziamento agli operatori sanitari per il loro impegno costante al fianco dei malati da Covid-19.

