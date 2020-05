Primo giorno di apertura, ma Piacenza riparte da un totale di 879 morti per Covid

Non si arresta l’ondata di morte che da mesi ormai sta investendo la nostra città a causa del Coronavirus, ma i numeri finalmente calano in maniera sensibile rispetto ai precedenti bollettini: oggi, domenica 3 maggio, il dato relativo ai nuovi decessi provocati dal Covid-19 sono 3, portando così il totale complessivo a quota 879 deceduti. Diminuiscono anche i contagiati: il dato fornito dalla Protezione Civile regionale segnala ulteriori 39 positivi per un totale complessivo di 4.214. Solo a Bologna, con 40, il numero dei nuovi positivi è superiore a quello registrato a Piacenza. Un dato che deve quindi far riflettere e indurre tutti i piacentini agli atteggiamenti più prudenti possibili anche in questa nuova fase.

