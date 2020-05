Avis: il presidente Badenchini consegna mascherine agli iscritti

Il presidente della sezione Avis di Ziano, Andrea Badenchini, ha visitato uno ad uno i circa settanta iscritti e ha consegnato loro mascherine e gel sanificante. “Come presidente – dice Badenchini – mi sembrava doveroso contattare personalmente ogni iscritti e per questo ho fatto il giro, casa per casa, per consegnare loro mascherine e gel utili per la loro sicurezza. L’ho fatto anche – aggiunge – per mantenere vivi i contatti, per dare un segnale di presenza in un periodo difficile e per salutarli, rendermi conto delle loro condizioni e per tranquillizzarli sul fatto che l’associazione prosegue le sue attività, oggi più che mai”.

