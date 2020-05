Riprende la manutenzione del verde, Mancioppi: “Recuperiamo i ritardi”

Sono ripresi in città i lavori di sfalcio e manutenzione del verde. Il 24 marzo l’ordinanza regionale che, a fronte della situazione di particolare gravità dell’emergenza sanitaria in corso, aveva prescritto per la provincia di Piacenza una serie di misure più restrittive rispetto alle altre zone dell’Emilia-Romagna, aveva di fatto bloccato i lavori. Ora il Comune di Piacenza ha fatto richiesta di poter proseguire i lavori più urgenti di manutenzione, legati alla tutela del verde, del patrimonio arboreo cittadino e per la sicurezza dei cittadini. Grazie alla Prefettura, il 2 aprile è stata concessa la ripresa di alcuni interventi più urgenti, in osservanza ai protocolli di sicurezza, con una forza lavoro limitata rispetto alla normalità e con il divieto di utilizzare di alcuni strumenti, come ad esempio i soffiatori.

Tra gli interventi realizzati, anche in previsione della riapertura avvenuta ieri, lunedì 4 maggio, l’amministrazione comunale ha provveduto allo sfalcio dell’erba e alla manutenzione dei parchi Galleana, Daturi e Montecucco.

“Con la ripresa a pieno ritmo dei lavori, pur nella massima sicurezza per gli operatori e i cittadini – commenta l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi – puntiamo a recuperare, tempo permettendo, i ritardi che forzatamente si sono accumulati, nel rispetto delle disposizioni in atto a contrasto dell’emergenza epidemiologica. Da questa settimana stiamo intervenendo su aiuole, aree verdi libere e anche sui giardini e le aree di sgambamento – anche se al momento ancora chiusi ai dei cittadini -, oltre alla sistemazione dei polloni, del patrimonio arboreo cittadino e nei prossimi giorni anche con lo sfalcio dell’erba sull’argine di Trebbia e Po, in collaborazione con Aipo”.