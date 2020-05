Si scontra con un’auto e cade, serie ferite per un ciclista a Gossolengo

Uno scontro tra un’auto e una bicicletta si è verificato verso le 14 a Gossolengo in piazzale Roma all’incrocio con via Mazzini. Dalle prime ricostruzioni l’auto si stava immettendo nella piazza quando è entrata in collisione con il ciclista, un 63enne del paese, proveniente da via Matteotti e diretto verso Rivergaro.

Nell’incidente l’uomo sulla due ruote ha battuto violentemente la testa. Sull’auto era alla guida un 76enne, sempre di Gossolengo. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Val Trebbia e Val Luretta, un’automedica e l’ambulanza della Croce rossa di Piacenza. Il ciclista ha riportato serie ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.