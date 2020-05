Dal Rotary Valtidone 40 borse alimentari per aiutare le famiglie bisognose

La scorsa settimana il Rotary Valtidone ha donato 40 borse alimentari al Comune di Borgonovo. Si tratta di uno dei tanti gesti di solidarietà che lo stesso Rotary e tante altre associazioni del territorio stanno compiendo in questo periodo di pandemia per aiutare chi si sta trovando in difficoltà economica a causa della riduzione del reddito o per la perdita del posto di lavoro.

“L’amministrazione comunale intende ringraziare il Rotary Valtidone – afferma l’assessore Giulia Monteleone – che ha voluto offrire un aiuto concreto in questo momento particolare. Il Comune ha iniziato a distribuire i generi alimentari che l’associazione ha donato, consegnandoli alle famiglie più bisognose. Un ringraziamento che vogliamo estendere anche a tutti i privati, aziende, volontari e associazioni che hanno dato una mano in queste settimane. E’ stata una bella gara di solidarietà che testimonia il buon cuore di tanti borgonovesi”.

Un’altra azione in questa direzione è la distribuzione dei nuovi buoni spesa da parte dell’amministrazione borgonovese, che entro la settimana provvederà a pubblicare i nuovi moduli sul proprio sito ww.comune.borgonovo.pc.it. Della somma stanziata inizialmente di circa 44mila euro, sono state accolte quasi 150 domande e sono rimasti a disposizione 10 mila euro, che saranno distribuiti con le stesse modalità.

“L’appello che rivolgiamo ai cittadini – spiega l’assessore – è sempre quello di non precipitarsi negli uffici, ma di telefonare per avere informazioni e concordare preventivamente un eventuale appuntamento. Pubblicheremo i moduli sul sito comunale a breve e ne daremo notizia sulla nostra pagina Facebook”.

I numeri da contattare sono 0523/861826, 0523/861813 e 0523/861821, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il lunedì dalle ore 14:00 alle ore 16.30. Infine, resta aperto il conto corrente del comune di Borgonovo per la raccolta delle donazioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. L’iban è: IT82 N 06230 65200 000030201820 e occorre indicare nella causale “Sostegno alla Solidarietà Alimentare.