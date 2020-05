Ieri altre tre vittime da Covid, dati ancora in calo. Da inizio emergenza sono 889 vittime

Terzo giorno dopo la riapertura, Piacenza si appresta a vivere un 6 maggio carico di speranza. L’auspicio di ogni cittadino è chiaramente quello che possa finalmente materializzarsi una giornata a “morti zero” causa Civid-19, dopo settimane di numeri terrificanti che hanno spinto Piacenza ad indossare la maglia nera regionale. Dopo i tre decessi di ieri, martedì 5 maggio, il conteggio complessivo ha raggiunto quota 889; questo il dato ufficiale, ben più serio sembra essere quello reale di chi si è arreso al Coronavirus. In calo anche i contagiati: ieri sono stati 35 per un totale di 4.286 pazienti. Numeri in calo ed emergenza vera e propria che sembra finalmente sotto controllo, per i piacentini è ancor di più il frangente in cui rispettare al massimo le prescrizioni anti-contagio.