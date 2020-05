Autoscuole in crisi: “Settore in ginocchio, le lezioni ripartano subito in sicurezza”

“Dal 1981 ad oggi, senza dubbio, è il periodo più difficile in assoluto”. Claudio Ridella, titolare dell’autoscuola Valtrebbia di Bobbio, lo dice con certezza: in quasi quarant’anni di attività, la crisi economica da Coronavirus è stata la più grande batosta mai subita. “La mia autoscuola è chiusa da oltre cinquanta giorni, a partire dalla metà di marzo. Ho una dipendente in cassa integrazione e gli aiuti economici sono stati insufficienti”. Mentre da una parte gli incassi si sono azzerati, dall’altra le spese non si sono fermate: “Beh, tanto per fare un esempio – sospira Ridella – l’altro giorno sono andato in posta per pagare 350 euro di bollette e canone telefonico. Appartengo a una categoria che è stata abbandonata dalle istituzioni: che ne sarà del nostro futuro?”.

Che il settore delle autoscuole sia al collasso lo conferma anche la sezione piacentina dell’Unasca (Unione nazionale autoscuole studi e consulenza automobilistica): “Teoricamente – premettono il segretario Monica Giarola e il vicesegretario Mirco Grassi – le circa 30 scuole guida di Piacenza e provincia potrebbero riaprire dal 4 maggio, senza tuttavia esercitare l’attività didattica”. Lezioni e guide sono bloccate, ma è possibile svolgere operazioni burocratiche come rinnovi e duplicati di patenti di guida, trasferimenti di proprietà dei veicoli, riscossioni bolli e radiazioni, che non sono vietate espressamente dalle disposizioni normative vigenti. “Per ora, però, le autoscuole hanno deciso di aspettare ad alzare la saracinesca per organizzarsi meglio. Anche perché manca un protocollo di sicurezza per il comparto, nonostante le associazioni di categoria abbiano presentato una bozza virtuosa al governo Conte. Vogliamo ripartire al più presto ma in sicurezza per noi, i nostri dipendenti e gli allievi – proseguono i due rappresentanti locali di Unasca -. Del resto, ad oggi, non ha alcun senso riaprire senza informazioni certe sulla ripresa dell’attività didattica in aula e su strada, peraltro in assenza degli esami in motorizzazione. Gli uffici delle scuole guida resterebbero aperti inutilmente, non fornendo l’importante prestazione di formazione finalizzata alla sicurezza stradale”.

Il settore è in ginocchio, e il danno non è solo economico ma anche sociale: “A Piacenza gli ultimi esami di teoria si sono tenuti il 20 febbraio. Molti cittadini hanno bisogno della patente – concludono Grassi e Giarola – per esempio i giovani neodiplomati che dovranno spostarsi per lavorare o per andare all’università”.