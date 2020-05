Partirà in via sperimentatale anche in Emilia Romagna la terapia con il plasma

Contrariamente a quanto affermato qualche giorno fa dalla stessa Regione, partirà anche nelle prossime settimane in Emilia Romagna la plasma terapia. Lo ha comunicato il commissario regionale uscente, Sergio Venturi: “Non dobbiamo dimenticare – ha aggiunto – che si tratta di una sperimentazione. Come tale, servirà a stabilire con precisione se la terapia presenta effettivamente elementi positivi, come tutti ci auguriamo. Non ci possiamo però affidare soltanto alle sensazioni. Quindi abbiamo bisogno di prove scientifiche, così come le avremo qualora dovessimo scoprire un vaccino: prima di adottarlo, dovremo infatti essere sicuri che non ci siano effetti collaterali”.

