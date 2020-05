Cambia la circolazione in via Colombo, strada Farnesiana e via Poggiali

Si comunica che, per consentire la realizzazione da tempo programmata di due prove di verifica della staticità strutturale di due cavalcavia comunali su ex binari ferroviari, dalle 10.00 alle 14.00 di giovedì 14 maggio, in via Colombo, nel tratto compreso fra le rotonde di via Bolzoni e piazzale Roma, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione in direzione Sud (verso l’esterno della città). I flussi di traffico saranno conseguentemente deviati sul percorso alternativo viale Patrioti – strada Farnesiana – via Bolzoni.

Inoltre, sempre giovedì 14 maggio dalle 14.00 alle 16.00, in strada Farnesiana, nel tratto compreso fra le rotonde di viale Patrioti e piazzale Veleia, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (in entrambi i sensi di marcia). I flussi di traffico in questo secondo caso saranno deviati sul percorso alternativo viale Patrioti – piazzale Roma – via Bolzoni.

Infine, per consentire la realizzazione di lavori di cantiere, dalle 9.00 alle 18.00 di giovedì 14 maggio, in via Poggiali, nel tratto in prossimità del civico 22, saranno istituiti il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre nel tratto della stessa via compreso tra via del Monte e via Mazzini non interessato dai lavori, oltre al divieto di sosta sarà istituito quello di circolazione, con esclusione però dei residenti e dei possessori di posti auto ubicati in via Poggiali che potranno percorrere eccezionalmente in entrambi i sensi di marcia la strada in relazione allo stato di avanzamento del cantiere.