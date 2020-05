Durante, Sappe: “A Piacenza 30 agenti contagiati nel picco del Covid”

“Nel picco massimo di contagi da Coronavirus, si sono malati una trentina di agenti della Polizia penitenziaria di Piacenza. Ora la situazione è migliorata. Non si sono registrate invece particolari emergenze per i detenuti e complessivamente possiamo affermare che il sistema carcere ha retto e questo ci conforta”. A sostenerlo è Giovanni Battista Durante, segretario aggiunto del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria che aggiunge: “A Piacenza sono arrivati anche rinforzi perchè oltre ai contagiati accertati c’erano agenti in isolamento e altri malati con presunto Covid. In generale, soprattutto per il Nord Italia abbiamo chiesto al ministro della Giustizia di attingere alle graduatorie dei concorsi già conclusi per sopperire alle carenze di personale”.

“Noi lo avevamo detto fin da subito che il sistema carcere poteva reggere – ha proseguito Durante – Avevamo chiesto di isolare le carceri rispetto a chi arrivava dall’esterno quindi fare immediatamente esami sierologici e tamponi a tutto il personale di polizia, medico amministrativo, e isolare i detenuti che provenivano da altre realtà. Questo è stato fatto solo negli ultimi tempi ma possiamo dire che complessivamente il sistema ha tenuto. Occorre però imparare da questa esperienza e attrezzarsi per il futuro creando dei centri clinici per particolari patologie dei detenuti e per le emergenze”.

