Altre 440mila mascherine per il personale del trasporto pubblico

Dopo la prima fornitura effettuata a fine marzo, una seconda significativa consegna di mascherine, rese disponibili dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, è stata recapitata nei giorni scorsi alle aziende che erogano i servizi di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.

Complessivamente sono 440mila le nuove mascherine protettive fornite dalla Regione Emilia Romagna: a Seta è stata distribuita una quota di 60mila dispositivi, già in fase di distribuzione a conducenti di bus ed altro personale operativo, (oltre 800 dipendenti sui 1.100 totali dell’azienda) nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Oltre che ai conducenti dei bus, le mascherine vengono infatti fornite anche agli addetti al monitoraggio quotidiano del servizio e, più in generale, a tutto il personale che opera su strada e in ambienti comuni.