Al via i lavori alle ex scuole Casaroli. Intervento da 5 milioni di euro

Ha preso finalmente il via il cantiere per la ristrutturazione delle ex scuole cardinale Casaroli, destinate a diventare sede unica degli uffici comunali di Castel San Giovanni. Il cantiere riguarda il consolidamento statico dei voltoni del porticato esterno e il rifacimento della pavimentazione esterna. Rappresenta un intervento preparatorio rispetto al progetto di complessivo recupero, del costo di ben 5 milioni di euro (Iva compresa), di tutto l’edificio nella piazza centrale di Castel San Giovanni

