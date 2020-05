“Il mercato resti nelle sedi storiche”. Attesa per le linee guida regionali

Il mercato cittadino rimanga nella sua sede storica tra Piazza Cavalli e Piazza Duomo. E’ la volontà dell’amministrazione comunale, ribadita nelle parole dell’assessore al Commercio Stefano Cavalli: “Stiamo attendendo le linee guida e i protocolli della Regione relativamente alla ripartenza dei mercati, quello bisettimanale in centro storico e quelli periferici, che, ad oggi, sono limitati a causa dell’emergenza sanitaria ai soli banchi alimentari. Solo allora potremo valutare tempi e modalità per la loro ripresa in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale”.

“Anche nelle ultime riunioni con le associazioni di categoria – aggiunge Cavalli – non è mai stata prospettata alcuna ipotesi di localizzazione diversa da quella consueta; nessuno ha mai parlato, per intenderci, di Pubblico Passeggio”.

“Stiamo lavorando perché si possa ripartire con il mercato al suo completo nel minor tempo possibile – conclude l’assessore -, ma allo stesso tempo nella massima sicurezza e, per fare questo, abbiamo prima di tutto la necessità di valutare le linee guida che ci verranno fornite. Se i parametri di sicurezza saranno rispettati, la volontà dell’Amministrazione è di riproporre il mercato nella consueta disposizione e localizzazione”.

