Prorogate fino al 31 maggio le agevolazioni per l’ingresso in Ztl e la sosta gratuita

Saranno prorogate fino a domenica 31 maggio compresa, le misure temporanee deliberate dal Comune di Piacenza per agevolare i cittadini negli spostamenti e nella sosta sul territorio urbano a seguito dell’emergenza sanitaria.

Resterà in vigore fino alla fine del mese, pertanto, l’attuale orario di validità della Ztl, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, con accesso libero tra le 12 e le 15. Il provvedimento conferma inoltre, per lo stesso periodo, l’esenzione dal pagamento della sosta negli spazi delimitati dalla strisce blu, abitualmente soggetti alla tariffa determinata dai parcometri.

