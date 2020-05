Sicurezza e controlli, prove di carico per due ponti a Piacenza

Sono state effettuate oggi, giovedì 14 maggio, alcune prove di carico per verificare l’idoneità statica di due ponti, uno ubicato in via Colombo nei pressi di piazzale Roma e uno in via Farnesiana nei pressi di Piazzale Velleia.

L’intervento, del tutto simile a prove di collaudo, consiste nella misura delle deformazioni della struttura che viene sollecitata dal carico di 4 quattro autocarri di massa pari a 400 kN/ciascuno e la successiva misura delle eventuali deformazioni residue della struttura senza le sollecitazioni dovute ai carichi stessi.

Per l’effettuazione delle prove, previste già da alcuni mesi e rinviate a causa dell’emergenza sanitaria, il Comune di Piacenza ha affidato apposito incarico all’ingegner Stefano Rossi e sono state realizzate a scopo di verifica anche se i ponti non presentano visivamente alcuna criticità.

“Si tratta – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – di un intervento preventivo e di controllo volto a tutelare la staticità della struttura e quindi finalizzato alla sicurezza della stessa e dei cittadini che vi transitano”.