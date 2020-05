Stop all’amianto nelle scuole: bando da quasi 9 milioni di euro

Via l’amianto dalle scuole. La Regione interviene con un impegno di oltre 8,7 milioni di euro per riqualificare e mettere in sicurezza gli istituti scolastici di ogni ordine e grado da Piacenza a Rimini, con contributi che serviranno a coprire il 100% delle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto. “Una nuova iniezione di risorse nel segno della sostenibilità ambientale, in grado di far partire anche molti cantieri con un indubbio beneficio in termini di occupazione, e che rientra nel quadro della ‘cura’ contro l’asbesto ingaggiata dall’Emilia-Romagna da più di 17 anni con oltre 30 milioni di euro già investiti” – si legge in una nota.

Il nuovo bando è indirizzato agli enti pubblici proprietari degli edifici scolastici in cui siano presenti manufatti in cemento-amianto da rimuovere, o già rimossi con spese sostenute a far data dal 1 gennaio 2014, che potranno inviare dal 19 maggio al 22 giugno 2020 una manifestazione di interesse compilando un’apposita scheda con modalità online. “L’Emilia-Romagna riparte dalla scuola- afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo-. Grazie a queste risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, potremo liberare altri edifici dall’amianto e dare ai nostri studenti ambienti più sicuri e salubri. Continua così il nostro impegno per unire la tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro. E con i nuovi cantieri che apriranno contribuiamo a dare una nuova spinta alla ripresa delle attività dopo il lungo lockdown causato dall’emergenza Coronavirus”.

Complessivamente, ammontano a 8.796.062,87 di euro le risorse a disposizione degli enti pubblici proprietari di edifici scolastici in cui sono presenti manufatti in cemento-amianto da rimuovere.

I contributi potranno essere richiesti per edifici non in disuso, adibiti a nidi e scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado, università, incluse le strutture di pertinenza alle attività svolte (palestra, biblioteca).