Alpini, annullato il primo campo scuola per ragazzi. Festa Granda rinviata

Niente Festa Granda nel 2020 per gli alpini. Il presidente della Sezione Ana di Piacenza Roberto Lupi ha comunicato a tutti gli iscritti che l’evento in programma a Bettola a settembre è stato rinviato al prossimo anno così come il tradizionale raduno di giugno a Capannette di Pey. Salta anche il primo campo scuola per ragazzi delle scuole medie in programma a luglio. La tre giorni aveva registrato il tutto esaurito. Chi aveva già versato l’anticipo verrà rimborsato. Le decisioni sono state assunte a causa dell’emergenza Coronavirus che impone il distanziamento sociale e rende difficile l’organizzazione di manifestazioni.

Il Raduno del 2° Raggruppamento a Lecco previsto in ottobre è slittato al 2021 e quello di Lodi, previsto per il 2021, si svolgerà nel 2022.

A livello nazionale, come noto, per ora l’Adunata di Rimini è stata spostata a ottobre in attesa di capire come evolverà la situazione mentre sono già stati annullati tutti gli eventi fino a fine luglio compresi i pellegrinaggi all’Ortigara e all’Adamello. Annullato anche il raduno al Rifugio Contrin.