Dai bar ai parrucchieri, dagli alberghi alle strutture ricettive: tutti i protocolli

Le riaperture di attività economiche ed esercizi commerciali previste per lunedì 18 maggio hanno indotto la Regione Emilia-Romagna a pubblicare i protocolli di sicurezza – conformi agli indirizzi di Governo – condivisi con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto (commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona). Contengono linee guida e indicazioni operative per la salvaguardia della salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività e la prevenzione della diffusione del coronavirus. I protocolli regionali sono del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo.

GUARDA I PROTOCOLLI REGIONALI DI SICUREZZA