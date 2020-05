Prelievi del sangue, da mercoledì riparte anche la Misericordia

Da mercoledì riparte anche l’ambulatorio della Misericordia alla Besurica. Dopo il lungo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, i volontari in camice bianco potranno effettuare i prelievi del sangue su appuntamento. “L’Ausl di Piacenza – spiega il referente Rino Buratti – ci ha chiesto di intensificare ulteriormente la nostra attività per supportare l’ospedale nella ripresa delle prestazioni ordinarie”.

L’ambulatorio di via Braille – da poco ampliato con un nuova stanza – aprirà così le porte a tutti i pazienti che devono sottoporsi all’esame del sangue, ovviamente previa prenotazione con prescrizione medica. Il centro della Misericordia sarà attivo nelle giornale di mercoledì, giovedì e venerdì. “Ci stiamo attrezzando – aggiunge Buratti – per prire anche al martedì”. I cittadini interessati possono fissare un appuntamento recandosi direttamente sul posto già a partire dalle ore 8.30 di lunedì. “I nostri locali sono pronti – sottolinea il referente – abbiamo effettuato la sanificazione totale. Gli accessi saranno contingentati e regolati in base alle regole di distanziamento sociale”. In generale, in tutto il territorio provinciale, l’Asl ha comunicato la ripresa dell’attività di prelievo per le prestazioni di laboratorio sempre dal 18 maggio.