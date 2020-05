A Perino test sierologici. Sanificazioni gratuite edifici comunali

Quaranta test sierologici, sabato scorso a Perino. E ora si replica, questo sabato 23 maggio, sempre in collaborazione con il Centro Rocca e a pagamento, per capire chi abbia sviluppato anticorpi al Covid-19. Chi vuole usufruire del servizio nella clinica mobile che sarà posteggiata a Perino nel cortile del municipio (residenti e non) può prenotarsi chiamando in Comune a Perino allo 0523.938131 o a Coli al numero 0523.931117. Mercoledì 20 maggio, invece, la ditta Infinity Biotech di Rivergaro sanificherà gratuitamente tutti gli edifici comunali di Coli e Perino, i locali commerciali, farmacia, studi medici.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà