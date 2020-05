Cade in piazza Duomo, anziana in condizioni disperate. I testimoni: “Inciampata in un cubetto di porfido”

Si trova in condizioni disperate l’anziana che stamattina – 18 maggio – è caduta in piazza Duomo. I soccorritori, intervenuti tempestivamente, le hanno praticato il massaggio cardiaco per cercare di rianimarla. Sul posto le volanti della polizia e l’ambulanza del 118. Molti testimoni dell’accaduto raccontano che la donna sarebbe inciampata in alcuni cubetti di porfido, battendo la testa violentemente.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà