Muore la donna caduta in piazza Duomo. I testimoni: “Inciampata in un cubetto di porfido”

Non ce l’ha fatta la donna di 73 anni che stamattina, 18 maggio, è caduta in piazza Duomo. La signora stava attraversando la strada quando improvvisamente, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe inciampata in un blocco di porfido cadendo a terra e battendo violentemente la testa. E’ stata subito soccorsa dai cittadini presenti all’incidente e da un medico che stava passando in quel momento in bicicletta. E’ stata trasportata all’ospedale in condizioni disperate. Sul posto sono arrivate due volanti della polizia e, in seguito, i soccorsi del 118.

