Cortemaggiore, esce di strada e si ribalta con l’auto: illeso per miracolo

L’auto distrutta, lui completamente illeso. E’ quanto accaduto questa mattina, martedì 19 maggio, lungo via Mattei a Cortemaggiore. Un 39enne bolognese alla guida di un’Alfa Romeo, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo fuori strada. L’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata: fortunatamente l’uomo se l’è cavata solo con qualche graffio. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia municipale per i rilievi di legge.

