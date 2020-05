Domani ritorna il mercato, varchi controllati da volontari e agenti

Ritorna domani, mercoledì 20 maggio, nella sua collocazione storica fra le aree di piazza Cavalli e di piazza Duomo il mercato bisettimanale del centro città che, sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, era ripartito nelle scorse settimane limitatamente ai banchi alimentari.

Dopo un attento e scrupoloso lavoro di verifica da parte degli uffici comunali e della polizia locale, in collaborazione con le associazioni di categoria, il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha firmato oggi, 19 maggio, l’ordinanza che dà il via libera all’organizzazione del mercato nel suo complesso, nel pieno rispetto delle normative e delle disposizioni legate al contrasto alla diffusione del contagio. Proprio per tale ragione saranno predisposti varchi di ingresso e di uscita debitamente controllati da volontari dell’Auser e personale della polizia locale.

“Abbiamo lavorato intensamente come amministrazione e con gli uffici comunali, insieme alle associazioni di categoria e ai rappresentanti degli ambulanti, commenta Patrizia Barbieri, per venire incontro alla legittima attesa degli operatori del mercato di poter riprendere la propria attività e per ridare alla città e ai piacentini lo storico mercato, il tutto nella massima sicurezza. Invito comunque tutta la cittadinanza a rispettare le norme di distanziamento sociale, ad evitare assembramenti e a seguire tutte le indicazioni di comportamento”.

“La soluzione adottata, aggiunge l’assessore al Commercio, Stefano Cavalli, con il distanziamento tra banchi e i varchi di accesso, che risponde alle linee guida e ai protocolli di sicurezza, è naturalmente sperimentale e sarà verificata sul campo, insieme agli stessi ambulanti e alle associazioni, per capirne i pro e i contro e giungere così a una soluzione definitiva, possibilmente già dal prossimo sabato.”.

Al fine dell’allestimento del mercato cittadino di domani mattina, il comune chiede la massima collaborazione da parte dei cittadini, con l’invito a lasciare liberi da auto e altri mezzi i parcheggi in quelle strade e aree comunemente occupate dal mercato cittadino. “Ringrazio fin da ora i piacentini, conclude l’assessore Cavalli, per la disponibilità che sono certo dimostreranno anche con lo scarso preavviso. Come detto l’intenso lavoro di verifica è stato concluso solo ora, ma è nostra volontà far ripartire il mercato il prima possibile, rispondendo così alle richieste degli ambulanti e alla volontà dei cittadini”.