Esami ematici: solo su appuntamento e prenotazione in farmacia

Da alcuni giorni l’attività di prelievo (esami ematici) ha ripreso nell’intero territorio provinciale. L’Ausl di Piacenza ricorda alla popolazione che tutti i centri funzionano solo su prenotazione, anche quelli che prima erano ad accesso diretto (come l’ospedale di Piacenza). La programmazione dei prelievi si rende necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare assembramenti. Non sono quindi accettati utenti che si presentano per fare gli esami senza un appuntamento.

In questa fase si può prenotare esclusivamente nelle farmacie di tutta la provincia di Piacenza, mentre non sono disponibili agli sportelli Cup e il servizio Cuptel. Si possono prenotare sia le prestazioni ordinarie non urgenti, sia quelle urgenti. Queste ultime sono garantite nei principali punti prelievo aziendali che offrono una più ampia copertura del servizio. Nel foglio di prenotazione rilasciato dalla Farmacia è indicato l’orario e il giorno dell’appuntamento. S’invita la cittadinanza al massimo rispetto della puntualità, per contribuire a garantire il corretto distanziamento sociale. Non cambia nulla modalità previste per i prelievi TAO. In ogni sede sarà però indicata una fascia oraria di accesso, sempre nella logica di non creare assembramenti.