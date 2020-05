Ripartono i lavori per la nuova palestra, ritardo di due mesi sulla consegna

Sono ripresi, dopo circa 45 giorni di stop forzato, i lavori per la costruzione della nuova palestra alle spalle del liceo Volta di Castel San Giovanni. Il cantiere, che a inizio anno era entrato a pieno regime, ha dovuto subire una battuta di arresto che per forza di cose si ripercuoterà sui tempi di chiusura dell’opera. Prima dello tsunami coronavirus si era infatti parlato di agosto per la conclusione dei lavori. La nuova palestra avrebbe cioè dovuto essere pronta in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico, ma ora è facile pensare che bisognerà aspettare per lo meno un paio di mesi in più.

L’ARTICOLO SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA