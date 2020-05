Una residente: “Veggioletta ridotta a una discarica a cielo aperto”

“Gli abitanti del quartiere Veggioletta di Piacenza sono esausti nel vedere che la zona viene ormai considerata alla stregua di una discarica a cielo aperto”.

Inizia così la mail che una lettrice di Liberta.it ha inviato alla nostra redazione, per segnalare la situazione di degrado in cui versa ormai da settimane il parcheggio di via Vigotti. “Quest’area – prosegue la residente – è da sempre meta di malaugurati e irrispettosi che gettano a terra i rifiuti, prevalentemente derivati dal vicino McDonald’s, tuttavia l’emergenza Coronavirus non ha fatto altro che peggiorare la situazione”.