Hotel, ripartenza difficile: “Incertezze e pochi clienti”. Lunedì riapre il Roma

La fase due degli hotel non è semplice: “La ripartenza è lenta e incerta, ma da qualche parte bisogna pur riprendere”. Graziella Grossi, responsabile qualità del Grande Albergo Roma di Piacenza, lo dice dalla reception della storica struttura ricettiva di via Cittadella: in queste ore il personale si sta preparando per la riapertura di lunedì 25 maggio, tra pochissimi giorni. Igienizzazione e sanificazione sono le parole d’ordine: “Tra le altre cose – spiega Grossi – le addette alle pulizie stanno applicando un prodotto biocida specifico. Il trattamento verrà attuato ad ogni partenza degli ospiti”. Lunedì anche la terrazza panoramica del Grande Albergo Roma riaprirà i battenti: “Il ristorante del Ducato verrà spostato qui, all’ultimo piano, per garantire le misure di precauzione imposte dai protocolli anti-Coronavirus”.

Nel corso dell’emergenza da Covid, invece, l’hotel Euro in via Colombo non ha mai chiuso, ospitando una quarantina di operatori sanitari provenienti da ogni parte d’Italia per sostenere il nostro territorio. “D’ora in poi – osserva la titolare Sabrina Baldini – la ripresa dell’attività sarà davvero complicata, per adesso c’è poco movimento”.