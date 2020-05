Un giovane ciclista: “Travolto da un’auto pirata che viaggiava contromano”

Un giovane ciclista che nella notte rientrava dal lavoro ha riferito di essere stato travolto da un’auto che viaggiava contromano e il conducente non si è fermato a prestare soccorso. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 della notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio in via Mazzini in pieno centro a Piacenza. L’auto ha urtato il ragazzo che è caduto dalla bicicletta. Arrivato a casa, il giovane è stato condotto in pronto soccorso dai genitori per le cure del caso. Il ciclista fortunatamente non ha riportato gravi ferite nella caduta ma solo un enorme spavento. Al momento non è stata sporta denuncia per quanto accaduto.

