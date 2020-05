Lavori in corso al Farnese: “Servizi igienici per i futuri eventi in cortile”

Anche Palazzo Farnese si adegua alla Fase due dell’emergenza Coronavirus. Procede a pieno ritmo, infatti, il cantiere per la realizzazione dei nuovi servizi igienici a servizio degli eventi in cortile, sempre più frequenti in epoca Covid. I lavori, inoltre, prevedono la costruzione dell’ascensore che permetterà a chiunque di raggiungere in autonomia tutti i musei e gli uffici dell’assessorato alla Cultura (prima esisteva un vecchio montascale inadatto). Lo ha annunciato l’assessore Jonathan Papamarenghi, spiegando come queste novità si muovano proprio nell’ottica delle future iniziative ospitate in spazi esterni per garantire il rispetto delle misure anti-contagio.

