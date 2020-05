Assembramenti, bar chiuso a Fiorenzuola. Altri due esercizi multati

Il divertimento dei clienti è costato caro a un bar di Fiorenzuola che aveva riaperto i battenti da pochi giorni. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione a causa degli assembramenti che erano stati notati davanti al locale. Il gestore è stato multato e l’esercizio resterà chiuso per cinque giorni. I militari hanno anche sedato una lite tra alcuni giovani in piazza Caduti. Anche un altro bar di Fiorenzuola è stato sanzionato per la presenza di persone che non rispettavano le distanze previste dalle normative anti contagio, stessa sorte per un bar di Roveleto.

