Gestori al lavoro: mercoledì apre il bocciodromo, lunedì prossimo il Circolo Farnesiana

Anche a Piacenza sono in corso i lavori per la riapertura dei circoli ricreativi e culturali che ogni giorno sono frequentati da decine di persone. “Duecento quelle frequentano il bocciodromo di Montentecucco, purtroppo una quindicina non sono sopravvissute al Covid” racconta rammaricato Jorge Recuero, gestore della struttura della Besurica in inverno e del bocciodromo Old Facsal durante la bella stagione. Il bocciodromo riaprirà mercoledì pomeriggio alle 14, Jorge sta finendo i lavori per adeguare la struttura alle nuove normative anti contagio previste dall’ordinanza regionale.

“Ho lasciato due metri tra un tavolo e l’altro, non si potrà giocare a carte. Chi giocherà a bocce dovrà mantenere due metri di distanza, io dovrò sanificare ogni volta il materiale – aggiunge il gestore – La situazione non è bella, mi immagino che ci sarà meno gente, io farò il possibile perché tutto vada bene. Fino a marzo c’era grande paura, da aprile la gente ha iniziato a chiamarmi per capire la data della riapertura”. Riaprirà la settimana prossima il Circolo del Quartiere IV molto frequentato alla Farnesiana. Biancarosa Sala che gestisce il circolo sta ultimando la sanificazione degli spazi.