Terribile incidente tra due auto a Montale. Tre feriti, una ragazza in gravi condizioni

Un terribile incidente, causato probabilmente da una mancata precedenza, ha visto coinvolte due vetture nella zona industriale di Montale, all’incrocio tra via Cherchi e via Milani. Il bilancio è di tre persone ferite, di cui una (una ragazza) in modo serio. Sul posto, oltre alla Croce rossa, Croce bianca, un’automedica del 118, alla polizia municipale e ai vigili del fuoco, è giunto anche l’elisoccorso che ha condotto la giovane all’ospedale di Parma.

