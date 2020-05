Ustionato con olio industriale in una ditta di cisterne: arriva l’elisoccorso

Un grave infortunio sul lavoro si è registrato oggi, mercoledì 27 maggio, intorno alle 8 in località Malpaga, nella zona industriale di Calendasco. All’interno di una ditta che realizza e collauda cisterne, un operaio è rimasto seriamente ustionato dopo essere entrato in contatto con olio ad elevata temperatura che si trovava proprio all’interno di una cisterna. Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento degli uomini del 118 di Piacenza e della Croce Rossa. Vista la gravità del ferito, dalla centrale operativa di Parma è stato disposto l’invio del servizio di elisoccorso: il velivolo ha condotto l’operaio al Maggiore. Un collega dell’uomo, intervenuto in soccorso, è rimasto a sua volta ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza.

