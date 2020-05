Coronavirus, oggi a Piacenza un decesso e sei contagiati in più

A Piacenza oggi (28 maggio) ci sono sei nuovi casi di positività al Covid e una vittima in più rispetto a ieri. E’ questo, in sintesi, il bollettino sanitario per l’emergenza Coronavirus reso noto dalla Regione Emilia-Romagna. I nuovi contagi riguardano un paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale cittadino e cinque persone in isolamento a casa.

Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, il bilancio dell’allerta Covid nel nostro territorio è di 946 morti e 4.475 infezioni complessive.

DATI REGIONALI – In Emilia-Romagna si sono registrati 74 casi di positività in più rispetto a ieri. Questi i casi di positività sul territorio, che comprendono i 22 della struttura per senza fissa dimora a Bologna e i 15 da screening sierologici a Parma, e che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.475 a Piacenza (6 in più rispetto a ieri), 3.504 a Parma (+21), 4.935 a Reggio Emilia (+1), 3.908 a Modena (+8), 4.604 a Bologna (+29); 394 le positività registrate a Imola (un caso in più), 987 a Ferrara (+1 ). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.894 (+7 in più), di cui 1.024 a Ravenna (+1), 943 a Forlì (+1), 777 a Cesena (dato invariato), 2.150 a Rimini (+5). /PF

DECESSI – Purtroppo, si registrano 11 nuovi decessi: 4 uomini e 7 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.094. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 3 in quella di Reggio Emilia, 4 in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ravenna. Nessun decesso tra i residenti nelle province di Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e da fuori regione.