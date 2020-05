“Laboratorio Aperto”. Cercasi educatori per ampliare le proposte

Sono rivolti a diverse fasce d’età, gli appuntamenti on line proposti dai Laboratori Aperti emiliano-romagnoli, che anche questa settimana offrono un ventaglio di opportunità tra corsi e seminari di approfondimento. Prosegue il progetto MakerDojo per i ragazzi, grazie alla collaborazione tra il Laboratorio Aperto di Piacenza e Maker Faire di Roma. Sono in corso le video lezioni per imparare a creare la propria App con il programma Thunkable, ma nell’intento di ampliare le opportunità di formazione è on line anche la ricerca di nuove figure da inserire nel team del progetto: educatori junior per robotica industriale con Comau e.DO e per le attività di summer camp, conciliando le proprie competenze tecnologiche con la passione e l’attitudine per la formazione.

Sempre in collaborazione con MakerDojo, il Laboratorio Aperto di Piacenza propone giovedì 28 maggio, dalle 17 alle 18, l’incontro in diretta web sulla propria pagina Facebook (o sulla piattaforma Zoom) con Stefano Damiani, Giuseppe Dalla Pietra, Carlo Cozza e Ruggero Civitarese, dedicato al tema “Insegnare il futuro”, per analizzare le diverse prospettive e i nuovi approcci all’insegnamento.