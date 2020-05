Trenitalia: in vendita i biglietti di Frecciarossa con fermata a Piacenza

Già dal prossimo fine settimana sarà possibile acquistare, per viaggi da domenica 14 giugno, i due Frecciarossa fra Roma e Milano che fermano anche a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

I due treni rientrano nell’ulteriore step di potenziamento previsto da Trenitalia per migliorare i collegamenti con le Frecce fra le principali città italiane. Fra i nuovi treni anche le corse con le Frecce da e per le località della costa adriatica per favorire il turismo in Italia nella prossima estate.

“La tutela della salute delle persone è la priorità di Trenitalia” – si legge in una note. Per questo motivo è stato attivato un nuovo criterio dei posti a sedere “a scacchiera”, oltre all’installazione di specifici marker per i sedili non utilizzabili, adesivi per le porte di entrata e di uscita e indicazioni a terra per i passeggeri. A questo si aggiunge il potenziamento della sanificazione e dell’igienizzazione dei treni.

Inoltre, a tutti i passeggeri di Frecciarossa e Frecciargento viene distribuito un health&safety kit con mascherina, guanti, poggiatesta, gel igienizzante per mani e una lattina d’acqua.