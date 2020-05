Due donne vengono alle mani per gelosia, la rissa coinvolge una decina di persone

Serata molto movimentata oggi, venerdì 29 maggio, nel quartiere Peep dove è stato necessario l’intervento di alcune pattuglie di polizia. Stando alle notizie raccolte, una rissa si è innescata in via Divisione Partigiana: nessun ferito ma solo tanta tensione e alcune identificazioni operate dalla polizia. Futili motivi alla base della lite innescatasi tra due donne che si sarebbero affrontare per motivi di gelosia per poi coinvolgere altre persone presenti fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

