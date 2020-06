Festa della Repubblica dedicata ai camici bianchi. Il prefetto: “Onore a questa terra”. FOTO

“Il 74esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, celebrato in piazza Cavalli davanti alle rappresentanze del personale sociosanitario, non è una festa, bensì una celebrazione e un momento di riflessione dopo mesi di intenso dolore”. Così il prefetto di Piacenza Maurizio Falco, che dopo aver reso omaggio ai caduti insieme al sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e alla ministra dei Trasporti, l’onorevole piacentina Paola De Micheli, ha esortato, nel suo discorso, i piacentini a unirsi per realizzare uno slancio verso il futuro.

“Consentitemi di rendere onore a questa terra che ha fornito ancora una volta prova di come si fa squadra, specie nei momenti della estrema necessità e della paura” ha detto il prefetto Falco durante il suo discorso.

“Si incrociano due sentimenti, quello della preoccupazione per le nostre comunità e dall’altra la preoccupazione per le conseguenze economiche – ha detto invece il ministro De Micheli -. Su quest’ultimo fronte il Governo sta mettendo a disposizione ingenti risorse sia per le famiglie che per le imprese. E’ del tutto evidente che abbiamo di fronte una sfida di velocità nell’erogazione dei finanziamenti e nella capacità di individuare i luoghi della disperazione, della solitudine e della fatica. Fino ad ora abbiamo dato una risposta generale, ora servono misure più specifiche e proprio su quelle stiamo lavorando”.

Una giornata dedicata a chi si è impegnato giorno e notte nella battaglia contro il Covid19. Una Festa della Repubblica quantomeno insolita, segnata dall’omaggio a medici e infermieri che in questi mesi hanno lottato contro il Coronavirus. Stamattina la tradizionale ricorrenza del 2 giugno non era aperta al pubblico per ragioni legate alle norme anti-contagio. Al centro della giornata ci sono stati i “camici bianchi” al fianco delle istituzioni.

Come consuetudine, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, vengono insigniti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana alcuni tra uomini e donne che si sono messi in luce negli ambiti professionali e sociali.

