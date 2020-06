Oggi Festa della Repubblica dedicata ai camici bianchi. “Cantiamo l’inno da finestre e balconi”

Una Festa della Repubblica quantomeno insolita, segnata dall’omaggio a medici e infermieri che in questi mesi hanno lottato contro il Coronavirus. Stamattina la tradizionale ricorrenza del 2 giugno non sarà aperta al pubblico per ragioni legate alle norme anti-contagio. Al centro della giornata ci saranno i “camici bianchi” al fianco delle istituzioni. Alle 9.00 verrà depositato un omaggio floreale al Sacrario dei Caduti, dove sarà diffuso e intonato l’inno di Mameli. Poi verrà letto il messaggio del Capo dello Stato

Sergio Mattarella, quindi il prefetto Maurizio Falco terrà il suo discorso.

Lo stesso prefetto ha invitato i piacentini ad affacciarsi ai balconi e unirsi in un canto che potrà unire in maniera simbolica tutti i cittadini.

La cerimonia viene trasmessa in diretta su Telelibertà, in streaming sul sito Liberta.it e diffusa in versione audio in piazza Duomo e piazza Sant’Antonino.

LE ONORIFICENZE

Come consuetudine, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, saranno insigniti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana alcuni tra uomini e donne che si sono messi in luce negli ambiti professionali e sociali:

L’ELENCO DEI PREMIATI