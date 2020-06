Dalla musica al fitness, dalla cucina ai motori: i nuovi blog di Liberta.it

Musica, cucina, cinema, fitness e motori. Di tutto questo e molto altro si parla nei nuovi blog pubblicati su Liberta.it, tra curiosità e consigli pratici ai lettori. Cinque spazi d’approfondimento a cura di Eleonora Bagarotti, Debora Saccardi, Barbara Belzini, Paola Miretta e Pier Carlo Marcoccia.

PRONTO IN TAVOLA – Si parte oggi, mercoledì 3 giugno, con un post dal titolo “Focaccia? Sì ma in versione green. Quando i lievitati fanno tendenza”: la chef Debora Saccardi, docente per vocazione e food blogger per passione, inaugura così il suo blog di ricette “Pronto in tavola” tra stagionalità, rispetto e conoscenza della materia, ovvero l’a-b-c della sua cucina.

SCARPETTE ROSSE – Sempre oggi su Liberta.it ecco “Cosa succedeva prima del Me Too: Bombshell e The Loudest voice” a firma di Barbara Belzini, collaboratrice della sezione Cultura&Spettacoli del quotidiano Libertà, presentatrice del programma di cinema “Scarpette rosse” su Telelibertà e ora autrice dell’omonimo blog online: «Credo nell’assoluta soggettività della critica cinematografica e ho un certo gusto per l’iperbole».

SETTE NOTE DI BAG – Anche Eleonora Bagarotti, autrice di numerosi libri dedicati alla musica, diplomata in arpa e in passato press-agent del gruppo rock inglese The Who, esordisce oggi con il suo blog “Sette note di Bag”: l’articolo d’apertura è “Bob Dylan a 79 anni stupisce il mondo con Murder most foul, struggente preghiera laica”. Bagarotti è stata autrice per alcuni anni della rubrica settimanale “BAG non solo CULTura” su Telelibertà, ideata insieme a Enrica Prati e Nicoletta Bracchi, inoltre ha collaborato a programmi radiofonici della BBC4. È redattrice del quotidiano Libertà, si occupa di Cultura&Spettacoli.

LA BOUTIQUE DEL FITNESS – Venerdì 5 giugno toccherà al debutto del blog “La boutique del fitness” di Paola Miretta, personal trainer e titolare di Fitness Boutique: “Il movimento è la parte fondante della mia vita. Fin da piccola mi dedico al nuoto agonistico e agli sport di resistenza. Amo considerare corpo e mente come un’unica, grande risorsa. Il mio obiettivo? Stare bene e infondere un’idea di salute a trecentosessanta gradi”. Il primo post di Miretta sarà “Pausa da smartworking per recuperare la postura e il rapporto con il mondo”: una video-lezione coinvolgente e interattiva, rivolta a tutti gli utenti di Liberta.it.

BENZINA SOLIDA – Marcoccia, vice-caporedattore del quotidiano Libertà, curerà il blog di motori “Benzina solida”: “Si parlerà di tutto ciò che ha un motore ed è in grado di muoversi. Dal monopattino alla recentissima Dragon di Elon Musk. Ma senza vincoli, perché il bello di una passione è comunicare ciò che piace, nella speranza di trovare interlocutori che ne sappiano più di me”.